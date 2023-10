Cucine nuove all’Alberghiero del “Cataudella” di Scicli

Passo dopo passo “nasce” la struttura operativa dell’indirizzo alberghiero dell’Istituto di Istruzione superiore “Quintino Cataudella”. Messa in opera ieri per le nuove cucine acquistate con fondi PON Scuola nell’ambito del PNRR dalla direzione scolastica che in questi ultimi mesi ha “accellerato” i tempi per realizzare l’intero parco cucine della scuola. Parco cucine che è composto da più pezzi. Mantecatore-sorbetteria per gelato e temperatrice cioccolato, macchina per ghiaccio, forno per pizzeria e pasticceria, planetaria impastatrice, sfogliatrice a rulli, macchina per il sottovuoto, piani cottura, piastre ad induzione, scaldavivande, friggitrici, bollitori, vetrina espositiva refrigerata, macchina da caffè, banco bar per sala ristorante, carrelli flambè, chafing dish, distributori bevande calde e fredde, e molti altri piccoli elettrodomestici per il modulo dell’alberghiero.

Operativi i docenti e gli studenti. Dirigente in primis, il preside Enzo Giannone che ha curato, fin dal mese di marzo scorso, tutte le fase che hanno portato all’innovazione della scuola dalla richiesta dei fondi, all’ottenimento di essi ed alle gare di appalto per l’acquisto delle attrezzature.

Non si fermano in questo nuovo avvio di anno scolastico che si prepara a divenire un anno importante per la promozione dell’indirizzo di studio ed il suo consolidamento nel territorio e per la formazione dei giovani studenti. Già la settimana scorsa la scuola aveva cambiato look con la nuova reception ricevendo i complimenti da parte del provveditore agli studi di Ragusa, Viviana Assenza.