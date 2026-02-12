Cross regionale 2026, Scicli protagonista a Siracusa: argento nella staffetta e Bonincontro nella top 10

Le gare si sono disputate, su un tracciato tecnico ed impegnativo, domenica scorso all’Ippodromo della Società Ippica Siracusana, con gli atleti sciclitani che hanno brillato in quelle che erano le prove dei Campionati regionali individuali di Cross 2026. Bel risultato per Aurora Pitrolo e Sandra Savà che, con una prova di forza e coordinazione nella staffetta 2×500 metri, hanno conquistato l’argento regionale. Ha sfiorato il podio, vincendo anche per grinta, Marco Salvatore Giglio ottenendo un 4° posto tra i ragazzi che hanno gareggiato su un percorso di un chilometro e mezzo. Grandissima prova per Vittoria Bonincontro che, di fatto con il risultato di Siracusa, entra con autorità nella top 10 regionale tra le cadette e che parteciperà al Campionato Italiano di corsa campestre a

Selinunte il prossimo 22 febbraio.

Gli altri risultati della giornata siracusana alla fine della quale è andato il ringraziamento speciale ai tecnici ed ai genitori che hanno sostenuto la squadra in questa trasferta indimenticabile a Siracusa.

𝘚𝘵𝘢𝘧𝘧𝘦𝘵𝘵𝘢 𝘔𝘢𝘴𝘤𝘩𝘪𝘭𝘦 2𝘹500𝘮 (𝘌𝘔10):

12° 𝘙𝘶𝘣𝘦𝘯 𝘍𝘪𝘤𝘪𝘭𝘪 𝘦 𝘕𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰̀ 𝘚𝘢𝘷𝘢𝘳𝘪𝘯𝘰 (03:40)

21° 𝘋𝘪𝘦𝘨𝘰 𝘊𝘦𝘭𝘦𝘴𝘵𝘳𝘦 𝘦𝘥 𝘌𝘯𝘳𝘪𝘤𝘰 𝘚𝘤𝘢𝘭𝘢 (03:58)

28° 𝘈𝘯𝘥𝘳𝘦𝘢 𝘚𝘢𝘭𝘷𝘢𝘵𝘰𝘳𝘦 𝘚𝘢𝘷𝘢̀ 𝘦 𝘎𝘪𝘰𝘷𝘢𝘯𝘯𝘪 𝘗𝘢𝘥𝘶𝘢 (04:48)

𝘙𝘢𝘨𝘢𝘻𝘻𝘪 & 𝘙𝘢𝘨𝘢𝘻𝘻𝘦:

𝘔𝘢𝘳𝘤𝘰 𝘎𝘪𝘨𝘭𝘪𝘰 𝘴𝘧𝘪𝘰𝘳𝘢 𝘪𝘭 𝘱𝘰𝘥𝘪𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘶𝘯 𝘪𝘮𝘮𝘦𝘯𝘴𝘰 4° 𝘗𝘰𝘴𝘵𝘰 𝘯𝘦𝘪 1,5 𝘬𝘮 (04:44)!

𝘔𝘢𝘳𝘪𝘬𝘢 𝘋𝘰𝘯𝘻𝘦𝘭𝘭𝘢 (26ª – 03:41 𝘯𝘦𝘪 1𝘬𝘮)

𝘒𝘦𝘫𝘥𝘪 𝘚𝘵𝘳𝘶𝘨𝘢 (53° – 06:41)

𝘎𝘪𝘰𝘷𝘢𝘯𝘯𝘪 𝘓𝘪𝘶𝘻𝘻𝘰 (54° – 06:43)

𝘊𝘢𝘥𝘦𝘵𝘵𝘦:

𝘖𝘵𝘵𝘪𝘮𝘢 𝘛𝘰𝘱 10 𝘱𝘦𝘳 𝘝𝘪𝘵𝘵𝘰𝘳𝘪𝘢 𝘉𝘰𝘯𝘪𝘯𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘰, 𝘤𝘩𝘦 𝘤𝘩𝘪𝘶𝘥𝘦 𝘢𝘭 9° 𝘗𝘰𝘴𝘵𝘰 𝘯𝘦𝘪 2 𝘬𝘮 𝘤𝘰𝘯 il tempo di 07:10.

© Riproduzione riservata