Crollo improvviso alla chiesa Madre Sant’Ignazio a Scicli: pietre giù in pieno centro

Improvviso ed inaspettato. Il distacco di un pezzo di cornicione dalla parte sommitale della facciata della chiesa Madre-Sant’Ignazio ha colto tutti di sorpresa. Alcuni pezzi di pietra sono venuti giù nella parte fra la facciata che guarda su piazza Italia e la via Nazionale. Nessun danno alle persone. L’intervento degli operai comunali ha permesso di mettere in sicurezza l’area delimitandola con le transenne. Da verificare ancora l’entità del danno che sarà cura della Soprintendenza ai beni culturali di Ragusa e dei tecnici comunali. L’antica chiesa Madre negli anni è stata oggetto di interventi di restauro. Massima l’attenzione su questo bene ecclesiastico situato proprio al centro della città, in un tratto particolarmente interessato da traffico pedonale ed automobilistico.

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