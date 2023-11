Crolla una pensilina in legno vicino a una scuola. Tragedia sfiorata a Scoglitti

Crolla una pensilina in legno a Scoglitti. Per fortuna nessuna vittima. Il crollo è avvenuto durante le ore notturne e in strada, in quel momento, non c’era nessuno.

L’episodio si è verificato in via Regina Elena, a poche centinaia di metri dalla scuola media Leonardo Sciascia e che collega la zona della scuola alla centralissima via Cavour. Si tratta di una strada del centro di Scoglitti dove vivono molte famiglie scoglittiesi, ma dove si trovano anche alcune abitazioni utilizzate solo durante il periodo estivo.

Via Regina Elena è la strada di accesso alla scuola Leonardo Sciascia

Durante le ore diurne e soprattutto durante le ore scolastiche è particolarmente frequentata: è la strada principale di accesso alla scuola per i giovani studenti. La pensilina era stata realizzata alcuni decenni fa in un’abitazione non recente, realizzata negli anni successivi al dopoguerra. A cedere, stando ai primi rilievi dei Vigili del Fuoco, sarebbero stati i supporti che la agganciavano alla parete e al tetto. I muri dell’abitazione sono in pietra, realizzati secondo i metodi edilizi del secolo scorso. La pensilina non si è rotta in alcun punto, ma è caduta come un corpo unico sul marciapiede.

Nella frazione, soprattutto nella zona del centro storico, tutti hanno sentito un gran boato, che ha fatto pensare ad una scossa di terremoto. Moltissimi si sono riversati in strada. Oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti anche i vigili urbani, che hanno transennato e messo in sicurezza la zona ed i tecnici del comune, insieme all’assessore Salvatore Avola