Crisi idrica a Vittoria. Arrivano 10 litri al secondo. Basteranno ?

Crisi idrica a Vittoria. Da ieri una buona notizia. Altri dieci litri di acqua al secondo vengono immessi nella rete idrica. Provengono da un pozzo in territorio di Comiso, in contrada Castellazzo, che il comune di Vittoria ha acquisito due anni fa.

Il comune aveva chiesto a Siciliacque di effettuare il vettoriamento, cioè il trasporto dell’acqua fino alle condutture idriche cittadine. Ne era nata una querelle perché il comune non voleva accettare le nuove tariffe per il vettoriamento aggiornate dall’Arera. Il sindaco Francesco Aiello aveva dapprima chiesto la convocazione del consiglio comunale su questo tema scottante, poi però non aveva partecipato alla seduta, suscitando la reazione e le critiche sia dei consiglieri di opposizione che di alcuni della sua stessa maggioranza.

Nel frattempo si era recato a Palermo, per un incontro con l’assessore all’energia e dei servizi di pubblica utilità Francesco Colianni. Colianni è un esponente del Mpa e per l’occasione Aiello si era fatto accompagnare dal suo consigliere in quota Mpa, Salvatore Artini e dalla figlia Giulia Artini, avvocato e consulente del comune. Una vicenda amministrativa si era quindi trasformata e aveva assunto la veste di una vicenda gestita da un partito.

Da ieri dunque Vittoria ha 10 litri di acqua in più al secondo. Si aggiungono ai 60 litri forniti da Siciliaacque, prelevati nel bacino di Giardinello – Molinello e altrettanti che il comune preleva direttamente mnei propri pozzi, per primi quelli di Sciannacaporale, tra Chiaramonte Gulfi e Ragusa.

Dieci litri in più basteranno a risolvere il problema della carenza di acqua a Vittoria o potranno almeno attenuare i disagi ? Nei prossimi giorni si potrà capire cosa accadrà.

Nel frattempo i toni si sono abbassato. Il sindaco Aiello che aveva usato toni duri per la crisi idrica, ha accettato la nuova tariffa per il vettoriamento che è di 17 centesimi al metro cubo. Il vettoriamento effettuato finora invece rimane confermato a 9 euro al secondo. “Con Siciliacque – ha spiegato il sindaco – si è anche aperto un confronto costruttivo sulla possibilità di attivare nuovi pozzi comunali, con tariffe adeguate ai prezzi correnti. Questo risultato non è solo un risultato amministrativo, è il frutto di anni di lavoro, di confronto e di determinazione. Con questo passaggio, saremo finalmente in grado di garantire continuità nella fornitura idrica e di superare in modo strutturale la penuria d’acqua che ha colpito la nostra città. È l’inizio di una nuova fase nei rapporti istituzionali e tecnici: costruttiva, trasparente e orientata esclusivamente al bene della collettività”.

