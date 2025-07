Crisi idrica a Vittoria, accordo raggiunto tra il sindaco Aiello e Siciliacque. Intanto polemiche al Consiglio comunale aperto

Accordo raggiunto tra il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello e Siciliaque, la società regionale (al 75 per cento di ItalGas e al 25 per cento regionale) che gestisce il servizio idrico di sovrambito per circa un quarto della popolazione regionale.

Il comune, per sopperire alla mancanza di acqua, aveva acquistato un pozzo Castellazzo, in territorio di Comiso e aveva chiesto a Siciliacque di effettuare il vettoriamento verso la città. Siciliacque aveva accettato, applicando però la nuova tariffa di 17 centesimi al metrocubo, anziché 9 centesimi come avviene attualmente. . Il sindaco non aveva accettato. A Palermo Aiello è stato ricevuto dall’assessore regionale all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità, Francesco Colianni, esponente di Mpa e per l’occasione era accompagnato proprio da due esponenti del Mpa, il consigliere comunale Salvatore Artini e la figlia Giulia Artini, consulente del comune per gli affari legali.

Aiello ha accettato di effettuare la tariffa chiesta da Siciliacque per il vettoriamento dell’acqua. Aiello ha chiesto più acqua per i suoi quartieri assetati. In passato Siciliacque erogava 10 litri di acqua al secondo in più durante i mesi estivi, ma ora, a causa della crisi idrica di tutta la Regione, non ha più questa disponibilità. Aiello ha chiesto i 10 litri in più. Siciliacque farà ogni sforzo. Se l’acqua del bacino non dovesse bastare e dovesse arrivare da altri ambiti si applicherebbe la tariffa molto più alta di 69 centesimi. Aiello ha accettato.

Il sindaco, nei giorni scorsi, aveva attaccato duramente Siciliacque, definiti “assetatori” e aveva lanciato una dura campagna di insulti rivolti sia a Siciliacque che ai consiglieri comunali di centrodestra. Ma ora sembra tornato il sereno.

Aiello avrebbe dovuto riferire in aula ieri sera nel corso di una seduta convocata ad hoc. Egli stesso aveva chiesto la convocazione di una seduta consiliare. Ma non si è presentato. Ha partecipato invece alla presentazione di un libro al Cicolo Velico di Scoglitti. Al suo posto c’erano in aula il vicesindaco Peppe Fiorellini e gli assessori Cesare Campailla e Peppe Nicastro. Peraltro – non è una novità – Aiello non ha quasi mai partecipato alle sedute del consiglio comunale. Era presente solo per la revoca del Piano regolatore e per il regolamento delle zone bianche. Le sedute che lo hanno visto presente si contano sulle dita di una mano. Il capogruppo di Fratelli d’Italia ha protestato vivacemente per l’assenza del sindaco e per protesta i consiglieri hanno abbandonato l’aula. Hanno protestato anche Bianca mascolino, Valentina Argentino e Gino Pelligra. Anche tra i consiglieri della sua maggioranza hanno lamentato la delusione per la sua assenza e lo ha fatto, con forza, in apertura di seduta, anche la presidente del consiglio comunale Concetta Fiore. Alla fine la seduta si è sciolta per mancanza del numero legale e si è concluso tutto con un nulla di fatto.

La seduta sarà riconvocata e questa volta i consiglieri esigeranno la presenza del sindaco.

Intanto, il sindaco, pur assente in consiglio, ha affidato il suo pensiero ai social parlando di un grande risultato raggiunto grazie all’assessore Colianni.

Vittoria è l’unico comune che, pur avendo aderito a Ibleacque, non ha affidato il servizio alla nuova società di ambito.

Siciliacque – come dicevamo – distribuisce acqua in Sicilia per cì vari comuni e una popolazione di 1,3 milioni di persone. Tra i comuni gestiti da Siciliacque c’è anche Vittoria che fruisce dell’acqua erogata dal bacino idrico di Molinello / Giardinello che viene destinato per metà alla popolazione di Vittoria, per metà a Gela. Siciliacqueassicura al comune di Vittoria circa metà del proprio fabbisogno, la restante parte viene assicurata dai pozzi di proprietà del comune, primi tra tutti quelli di Sciannacaporale, tra Ragusa e Chiaramonte Gulfi, acquistato alla fine dell’800 dal sindaco Rosario Cancellieri e oggetto di una forte diatriba negli anni ’70.

Vittoria, come altri comuni, soffre per la penuria di acqua. La situazione si è aggravata negli ultimi anni, vuoi a causa delle diminuite risorse idriche, vuoi a causa delle perdite in una rete idrica colabrodo che fa disperdere buona parte del prezioso liquido. Torna a chiedere una maggiore fornitura che non c’è. Potrà averla appena arriverà l’acqua del pozzo di Castellazzo. E per il momento è pace fatta con Siciliacque. Ma ancora sui social il sindaco attacca la loro gestione, citando situazioni di difficoltà di altri comuni siciliani. E la querelle, per ora, continua. Mancano 20 mesi al voto per le amministrative e il dibattito diventa caliente.

