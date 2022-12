Covid Ragusa: i positivi aumentano ancora, oltre mille in provincia

Continua a crescere il numero dei positivi in provincia di Ragusa che fa registrare un balzo di circa 100 positivi in più in un solo giorno.

I positivi al covid nel Ragusano in totale sono 1098 (ieri erano 979) di cui 1070 (ieri erano 952) si trovano in isolamento domiciliare, 28 ricoverati all’ospedale di Ragusa, Modica, Scicli e Vittoria. I guariti sono 126749 mentre i morti sono stabili a 638.

I dati per Comune:



20 Acate 15 Chiaramonte Gulfi 80 Comiso 1 Giarratana 62 Ispica 203 Modica 0 Monterosso (Covid free) 127 Pozzallo 340 Ragusa 21 Santa Croce Camerina 69 Scicli 132 Vittoria