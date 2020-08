Covid: in Sicilia l'indice di contagiosità Rt più alto in Italia - Ragusa Oggi

Covid: in Sicilia l’indice di contagiosità Rt più alto in Italia

L’indice di contagiosità Rt più alto in Italia è stato calcolato in Sicilia con 1.62, il più basso in Basilicata, Calabria e Molise che sono a 0. È quanto emerge dai dati dell’ultimo monitoraggio settimanale delle regioni sul coronavirus a cura della cabina di regia, con ministero della Salute e Istituto superiore di sanità, relativo alla settimana tra il 27 luglio e il 2 agosto scorsi. Fra i dati più alti, spiccano l’1.43 della Provincia autonoma di Bolzano, l’1.28 del Veneto e della Provincia autonoma di Trento. Sopra l’1 anche l’Rt della Campania (1.25) e della Toscana (1.2).

Questi gli altri dati delle regioni che vanno oltre la soglia di 1: Rt 1.16 in Liguria, 1.13 nelle Marche, 1.1 in Puglia, Rt 1.08 nel Lazio, 1.04 in Lombardia e 1.01 in Emilia-Romagna.