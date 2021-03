Covid, è caos dati in Sicilia, il bolettino viene rettificato: i contagi di ieri e oggi sono in totale 1673 - Ragusa Oggi

Covid, è caos dati in Sicilia, il bolettino viene rettificato: i contagi di ieri e oggi sono in totale 1673

Condividi su:

E’ caos sui dati Covid in Sicilia, il giorno dopo l’inchiesta della procura di Trapani che ha travolto l’assessorato alla Salute. “In riferimento ai dati da noi comunicati oggi alla Protezione civile, e poi pubblicati dalla piattaforma del Ministero della Salute – Istituto di Sanita’ – spiega in una nota di rettifica il dirigente generale del Dasoe, Mario La Rocca – si precisa che i nuovi positivi registrati in Sicilia relativamente alle giornate del 30 e 31 marzo sono 1673, per una media di 837 casi giornalieri, dunque in linea con quelli comunicati nei giorni scorsi.

Il dato trasferito erroneamente in precedenza, per la pubblicazione sulla piattaforma, faceva invece riferimento al totale dei tamponi positivi inclusi quelli di conferma, cioe’ comprendente i positivi gia’ rilevati. Quanto sopra e’ stato gia’ comunicato al Ministero che, nella giornata di domani, ci consentira’ di accedere alla piattaforma per rettificare il dato in questione”.

I contagi nel bollettino fornito in precedenza erano 2.904, relativi alle due giornate. “Quanto sopra, precisa ancora il dirigente, e’ avvenuto a causa del blocco delle caselle email di posta certificata, disposto nell’ambito dell’inchiesta in corso. Tale blocco ha provocato inevitabili disfunzioni e rallentamenti nelle consuete procedure di comunicazione dei dati, procedure peraltro affidate ad un nuovo gruppo di lavoro”.