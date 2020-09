Covid: 110 nuovi casi in Sicilia, 2 a Ragusa - Ragusa Oggi

Covid: 110 nuovi casi in Sicilia, 2 a Ragusa

Sono 110 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono cosi’ a 2583 i contagiati, 268 ricoverati in ospedale, 13 dei quali in terapia intensiva e 255 in regime di ricovero ordinario; 2.315 in isolamento domiciliare.

I tamponi eseguiti sono stati 5.330. Non ci sono nuove vittime il totale dei decessi resta a 306 dall’inizio dell’epidemia nell’isola. I guariti sono 57. Sul fronte della distribuzione fra province Trapani ha 45 casi per lo piu’ riferibili al cluster di Salemi. Poi ci sono Catania con 24 casi, Palermo con 23, Agrigento con 7, Siracusa con 4, Caltanissetta con 3, Messina con 2 , Ragusa con 2.