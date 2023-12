Costi più cari per visitare i siti regionali di interesse culturale ed archeologico in Sicilia. Anche in provincia di Ragusa

La Regione Sicilia rivede i costi dei biglietti di ingresso a monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato rispettando il termine dei tre anni per il loro rinnovo. Trenta per cento in più sui costi del precedente triennio. Con il Decreto dell’Assessore regionale Francesco Paolo Scarpinato ha chiuso un iter che ha trovato nel suo percorso anche l’inghippo di fermare la revisione dei prezzi. Era stato il presidente della Regione Renato Schifani a chiedere nello scorso mese di ottobre di sospendere l’iter dopo essere stato raggiunto dalle proteste di tour operator e associazioni dei consumatori i quali avevano lamentato il fatto di aver acquistato da mesi, ai vecchi prezzi, migliaia di biglietti da sfruttare nel 2024 nel programma di formazione dei pacchetti turistici per la stagione turistica del nuovo anno. Con questo Decreto viene fatta una moratoria garantendo ai tour operator il mantenimento dei prezzi di questo triennio purchè i biglietti siano stati “staccati” entro il 31 dicembre 2023. Rimangono quindi salve le tariffe solo per questi casi.

Ecco i nuovi costi dei biglietti a partire dall’1 gennaio 2024.

Per entrare al Parco Kamarina ed al Museo regionale di Camarina si pagheranno 6 euro a fronte dei 4 euro di prima e 3 euro per il biglietto ridotto; per il Parco Kamarina area archeologica Cava d’Ispica 6 euro e 3 euro ridotti (anche qui prima si pagavano 4 euro); per il Parco Kamarina Parco Forza a Ispica 4 euro e 2 euro il ridotto, lo stesso costo del biglietto di 4 euro è per il Parco Kamarina Convento della Croce di Scicli; per il Parco Kamarina Museo Ibleo di Ragusa biglietto a 6 euro e ridotto a 3 euro. L’Assessorato regionale ai beni culturali, nel testo del Decreto, fa notare che l’adeguamento delle tariffe di accesso ai luoghi della cultura siciliani, pur prevedendo il 30 per cento in più rispetto ai precedenti costi, rimane sempre e comunque al di sotto delle tariffe praticate nei siti nazionali raffrontabili per tipologia.

La Sicilia si prepara alla nuova stagione.

Al momento circolano i dati del 2022: le visite nei luoghi della cultura sarebbero tre milioni e trecentomila, quasi il doppio rispetto al milione e settecentomila del 2021, anno della pandemia. Quello con più visitatori sarebbe il Parco Naxos di Taormina con 844mila visitatori. Al secondo posto il parco della Valle dei Templi con 809mila visitatori e terzo il parco di Siracusa con 764mila visite. A seguire la villa Romana di Piazza Armerina con 253mila visitatori e quindi i parchi di Selinunte con 252mila e di Segesta con 239mila utenti nel 2022.