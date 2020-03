Corsa ai traghetti, Musumeci ribadisce: "E' vietato venire in Sicilia". VIDEO - Ragusa Oggi

Corsa ai traghetti, Musumeci ribadisce: “E’ vietato venire in Sicilia”. VIDEO

Condividi su:

E’ vietato venire in Sicilia. Lo ribadisce il governatore Nello Musumeci in un video in diretta dalla pagina social della Regione (piu’ sotto il video) ribadendo la necessità di poter attraversare lo Stretto di Messina solo per motivi realmente necessari e solo se si è autorizzati. Insomma quanto è accaduto prima sabato sera e poi in parte anche domenica sera, che abbiamo raccontato già sabato in un nostro articolo (qui l’articolo) e che si è ripetuto anche domenica, perfino con roulotte al seguito (qui l’articolo) ha suscitato già ieri sera la reazione di Musumeci (qui l’articolo) e quella del sindaco di Messina, De Luca (qui l’articolo).

Adesso Musumeci chiarisce che non si può scherzare su questa cosa e che non si può venire se non per comprovate necessità. Musumeci dice: “Occorre fare una cintura in Calabria per stoppare questi passaggi verso la Sicilia, ed è li che al momento lo Stato è stato carente nei controlli”. Musumeci ha anche annunciato la possibilità di utilizzare gli alberghi per far effettuare la quarantena a chi è venuto dal Nord in Sicilia, proposta avanzata nei giorni scorsi dal sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna.

GUARDA IL VIDEO