Spostamenti ai traghetti, interviene Musumeci: "Non siamo carne da macello". VIDEO DELLE AUTO IN CODA - Ragusa Oggi

Spostamenti ai traghetti, interviene Musumeci: “Non siamo carne da macello”. VIDEO DELLE AUTO IN CODA

Non si ferma il controesodo dal Nord alla Sicilia. E dopo quanto avevamo denunciato sabato sera in un nostro articolo che ha suscitato tante reazioni anche sui social (QUI L’ARTICOLO DI SABATO) e dopo anche aver monitorato la situazione domenica, quando in coda c’erano perfino automobilisti con la roulotte (QUI IL NOSTRO ARTICOLO), a seguito delle varie segnalazioni si è registrata la forte presa di posizione del governatore Nello Musumeci.

Nonostante gli ultimi provvedimenti per fronteggiare l’emergenza coronavirus, al porto di Messina si è registrato ieri uno sbarco di massa dalla Calabria, nell’ultima corsa domenicale sullo Stretto. Furioso il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. Una volta informato, ha avuto una reazione stizzita ed ha immediatamente informato il Prefetto.

“Mi segnalano appena adesso – ha scritto il Governatore sul suo profilo Facebook – che a Messina stanno sbarcando dalla Calabria molte persone non autorizzate. Non è possibile e non accetto che questo accada. Ho chiesto al Prefetto di intervenire immediatamente. C’è un decreto del ministro delle Infrastrutture e del ministro della Salute che lo impedisce. Pretendo che quell’ordine venga rispettato e che vengano effettuati maggiori controlli alla partenza. Il governo nazionale intervenga perché noi siciliani non siamo carne da macello!”.

Subito dopo, ha scritto ancora: “Ho appena avuto conferma dalla prefettura di Messina che saranno ulteriormente intensificati i controlli sullo Stretto. Possono passare, alla luce del provvedimento nazionale, solo i pendolari che svolgono servizio pubblico, come sanitari, forze armate e di polizia. Basta. Stiamo facendo sacrifici enormi e bisogna dare certezze a tutti i cittadini che questa fase è seguita con impegno”.

