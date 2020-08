Coronavirus: il 91,8% positivi concentrati in 11 Regioni

Sono 19.714 i casi attualmente positivi che per il 91,8% sono concentrati in undici Regioni: 29,4% in Lombardia, il 33,4% in Lazio, Emilia-Romagna e Veneto e un ulteriore 29% in Campania, Piemonte, Toscana, Sicilia, Puglia, Sardegna e Liguria.

E’ quanto emerge dall’ultimo monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe di Bologna. Il restante 8,2% dei casi si colloca in sette Regioni e due Province autonome.