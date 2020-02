Coronavirus già in Sicilia e a Ragusa: falsa schermata Televideo gira nelle chat mamme scuole - Ragusa Oggi

Coronavirus già in Sicilia e a Ragusa: falsa schermata Televideo gira nelle chat mamme scuole

Girano anche preoccupanti e vergognosi messaggi falsi nella chat delle mamme di studenti di Ragusa con notizie allarmanti sul Coronavirus. Da chat in chat, su whatsapp, viene condivisa una falsa schermata del Televideo Rai, con cui si annuncia che il virus è già arrivato in Sicilia e che ci sarebbero più casi accertati anche in provincia di Ragusa. Per questo motivo sarebbe stata disposta la chiusura delle scuole in Sicilia. Nulla di più falso. Non sono assolutamente vere queste notizie.

Al momento in cui scriviamo questo articolo, domenica 23 febbraio alle ore 21,45, anche l’ufficio stampa del presidente della Regione, Nello Musumeci, così come il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, ci hanno categoricamente smentito le notizie riportare nella falsa schermata del Televideo. Pertanto le lezioni scolastiche si svolgeranno regolarmente. Questo lunedì mattina il governatore Musumeci presiederà un nuovo incontro a Catania per analizzare la situazione che al momento non sembra destare allarme.

