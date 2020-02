Coronavirus, Confesercenti: "In Sicilia 80% di disdette negli hotel" - Ragusa Oggi

Coronavirus, Confesercenti: “In Sicilia 80% di disdette negli hotel”

Al momento registriamo quasi l’80 per cento di disdette delle prenotazioni alberghiere, soprattutto li’ dove c’erano eventi che sono stati annullati. Stiamo istituendo un tavolo regionale per verificare l’onda lunga dell’effetto coronavirus sulle aziende e registrare le disdette”.

A dirlo e’ il presidente di Confesercenti Sicilia, Vittorio Messina, presente in qualita’ di presidente nazionale Assoturismo anche ai tavoli nazionali per arginare la crisi del comparto.

“La stagione primaverile – dice Messina – e’ saltata e chiediamo aiuti anche al governo regionale. L’emergenza sanitaria viene prima di tutto e la nostra collaborazione con le istituzioni e’ massima ma dobbiamo pensare alla sopravvivenza delle imprese, a partire da quelle medio-piccole che rappresentano la gran parte delle imprese ricettive dell’isola e che hanno subito un colpo durissimo.

Per potere rialzare la china – aggiunge Messina – ci vorra’ del tempo, soprattutto per recuperare sul turismo estero, perche’ l’Italia in questo momento e’ tra i paesi da evitare. Una cosa e’ certa: per quanto riguarda le aziende del turismo, l’emergenza e’ nazionale, riguarda tutte le regioni e non solo le zone rosse”.