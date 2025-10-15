Coppa Italia, vincono Modica e Vittoria. Le due squadre accedono ai quarti di finale

Vincono entrambe Vittoria e Modica superano il turno di Coppa Italia e accedono ai quarti di finale. Partita faticosa e niente affatto facile per entrambe le formazioni.

Il Modica ha superato al “Vincenzo Barone” l’Avola, attuale capolista del campionato. Un gol di Christos Intzidis che segna a un minuto dal termine basta ai rossoblu di Filippo Raciti per conquistare la vittoria e il passaggio del turno. Il tiro dalla distanza, molto bello, trafigge il portiere ospite e si deposita in rete. La gara è stata bella, ben giocata da entrambe le squadre, che hanno avuto la possibilità di passare in vantaggio. C’è riuscito il Modica, con l’unico gol che ha fruttato il passaggio del turno.

Tutto ancora più complicato per il Vittoria che chiude a reti inviolate la gara casalinga contro il Niscemi. Era l’identico risultato di due settimane fa nella gara di andata disputata a Niscemi. Con il risultato di parità si è andati ai calci di rigore.

Ai rigori è stato il Vittoria ad avere la meglio grazie ai gol realizzati dal dischetto da Cacciola, Amenta, Zappalà, Cappello e Cocimano, mentre uno dei tiri del Niscemi è stato neutralizzato dall’ottimo giovane portiere Malandrino.

Il turno infrasettimanale di Coppa sorride dunque alle due formazioni iblee. Ora la Coppa Italia si ferma. I quarti di finale si disputeranno a gennaio.

Il Vittoria già da domani riprende la preparazione in vista della gara di campionato. Si gioca sabato, nella gara di anticipo contro il Messana. Un tour de force che ha costretto l’allenatore Campanella a ruotare alcuni giocatori, facendo entrare alcuni titolari nel secondo tempo nel tentativo di fare risultato. Il Modica gioca ancora tra le mura amiche contro la Nebros, una delle squadre più in difficoltà del momento, che avrà tanta voglia di risalire la china

