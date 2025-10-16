Coppa Italia Regionale, FC Vittoria vola e annuncia Vitelli in attacco

L’FC Vittoria continua a sorprendere e a confermarsi tra le realtà più ambiziose del calcio regionale. Dopo la straordinaria qualificazione ai quarti di finale della Coppa Italia Regionale, la società biancorossa mette a segno un nuovo colpo di mercato, ufficializzando l’arrivo dell’attaccante Francesco Vitelli.

Un acquisto di spessore, che va a rinforzare ulteriormente un gruppo già solido e compatto, reduce da una vittoria di carattere contro il Niscemi Calcio, arrivata con una formazione ricca di giovani under e tanto turnover. Una prestazione che ha esaltato la profondità della rosa e la mentalità vincente costruita dal club.

Vitelli, un attaccante di esperienza e carisma

Classe, duttilità e fiuto del gol. Francesco Vitelli, attaccante di 1,86 metri, è un giocatore completo, capace di adattarsi a più ruoli nel reparto offensivo.

Nel suo curriculum figurano esperienze importanti e numerosi successi: con il Campobasso ha vinto campionato, Coppa Regionale e Coppa Nazionale; con il Giulianova ha conquistato campionato e Coppa; con Akragas ed Enna ha centrato la promozione in Serie D; nella scorsa stagione ha vestito le maglie di Modica e Vigor Lamezia, confermandosi tra i profili più affidabili e apprezzati del panorama dilettantistico.

Le prime parole del nuovo biancorosso

“Vittoria è una piazza che tutti sognano di vivere – ha dichiarato Vitelli –. Ringrazio la società e il mister per la fiducia. Arrivo con umiltà e voglia di mettermi al servizio della squadra, per dare il massimo in una rosa già forte in ogni reparto.”

Parole che riflettono lo spirito del gruppo biancorosso: determinazione, sacrificio e senso di appartenenza.

Un progetto vincente che guarda lontano

Con l’arrivo di Vitelli, l’FC Vittoria ribadisce la propria ambizione e la solidità del progetto tecnico, fondato su una miscela di esperienza e gioventù.

L’obiettivo è chiaro: continuare a crescere e sognare in grande, portando avanti un percorso di successi dentro e fuori dal campo.

La società dà il benvenuto ufficiale a Francesco Vitelli, augurandogli una stagione ricca di soddisfazioni con la maglia biancorossa.

