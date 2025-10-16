L’Asp di Ragusa ha ufficialmente bandito un concorso pubblico per titoli ed esami per 32 posti di dirigente medico in diverse discipline. Il bando, approvato con la deliberazione n. 1850 del 10 ottobre 2025, segna un passo significativo verso il rafforzamento dell’organico sanitario e il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini. Le discipline […]
Coppa Italia Regionale, FC Vittoria vola e annuncia Vitelli in attacco
16 Ott 2025 09:59
L’FC Vittoria continua a sorprendere e a confermarsi tra le realtà più ambiziose del calcio regionale. Dopo la straordinaria qualificazione ai quarti di finale della Coppa Italia Regionale, la società biancorossa mette a segno un nuovo colpo di mercato, ufficializzando l’arrivo dell’attaccante Francesco Vitelli.
Un acquisto di spessore, che va a rinforzare ulteriormente un gruppo già solido e compatto, reduce da una vittoria di carattere contro il Niscemi Calcio, arrivata con una formazione ricca di giovani under e tanto turnover. Una prestazione che ha esaltato la profondità della rosa e la mentalità vincente costruita dal club.
Vitelli, un attaccante di esperienza e carisma
Classe, duttilità e fiuto del gol. Francesco Vitelli, attaccante di 1,86 metri, è un giocatore completo, capace di adattarsi a più ruoli nel reparto offensivo.
Nel suo curriculum figurano esperienze importanti e numerosi successi: con il Campobasso ha vinto campionato, Coppa Regionale e Coppa Nazionale; con il Giulianova ha conquistato campionato e Coppa; con Akragas ed Enna ha centrato la promozione in Serie D; nella scorsa stagione ha vestito le maglie di Modica e Vigor Lamezia, confermandosi tra i profili più affidabili e apprezzati del panorama dilettantistico.
Le prime parole del nuovo biancorosso
“Vittoria è una piazza che tutti sognano di vivere – ha dichiarato Vitelli –. Ringrazio la società e il mister per la fiducia. Arrivo con umiltà e voglia di mettermi al servizio della squadra, per dare il massimo in una rosa già forte in ogni reparto.”
Parole che riflettono lo spirito del gruppo biancorosso: determinazione, sacrificio e senso di appartenenza.
Un progetto vincente che guarda lontano
Con l’arrivo di Vitelli, l’FC Vittoria ribadisce la propria ambizione e la solidità del progetto tecnico, fondato su una miscela di esperienza e gioventù.
L’obiettivo è chiaro: continuare a crescere e sognare in grande, portando avanti un percorso di successi dentro e fuori dal campo.
La società dà il benvenuto ufficiale a Francesco Vitelli, augurandogli una stagione ricca di soddisfazioni con la maglia biancorossa.
