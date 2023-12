Controlli in provincia: espulsi due tunisini irregolari e respinta un’albanese all’aeroporto di Comiso

Due cittadini tunisini irregolari sul territorio nazionale, sono stati individuati ed espulsi dalla polizia. Inoltre, una cittadina albanese proveniente da Tirana è stata respinta all’aeroporto di Comiso in quanto risultava segnalata come persona non ammissibile nei Paesi che aderiscono al Trattato di Schengen.

NEGLI ULTIMI SEI MESI, INDIVIDUATI IN PROVINCIA 540 STRANIERI



Il lavoro dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Ragusa ha portato alla valutazione di numerose situazioni riguardanti cittadini stranieri che non erano in regola con le normative sull’immigrazione in vigore.

Negli ultimi sei mesi, in totale 540 stranieri irregolari sono stati individuati nella provincia di Ragusa e successivamente espulsi dal territorio nazionale.