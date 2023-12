Controlli in aziende, ristoranti ed RSA della provincia: oltre alle sanzioni, nove denunciati

Controlli serrati in cantieri edili, aziende agricole, ristoranti ed RSA della provincia di Ragusa. I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro hanno eseguito alcuni controlli approfonditi e hanno denunciato alla procura nove committenti e imprenditori. Sono finite sotto la lente d’ingrandimento degli investigatori sei aziende del territorio. Molte le violazioni riscontrate tra cui: mancata esecuzione delle visite mediche e formazione specifica per i lavoratori; indebita percezione del Reddito di Cittadinanza (RdC); truffa aggravata ai danni dell’INPS.

I CONTROLLI



Durante le ispezioni, è stato rilevato che 10 lavoratori su un totale di 21 erano impiegati in nero, quasi il 50% della forza lavoro. Sono state inflitte sanzioni amministrative per un totale di € 36.000.

In due casi su sei, è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale per impedire a queste aziende di continuare a operare in condizioni pericolose per la sicurezza dei propri dipendenti.

I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, specialmente durante le festività natalizie, per garantire il rispetto delle norme a tutela del lavoro, degli imprenditori onesti, dei lavoratori e delle loro famiglie.