Controlli di polizia straordinari a Scicli: espulsi quattro stranieri irregolari

Nella giornata di ieri, grazie a un’intensificazione dei controlli sul territorio organizzata dalla Questura di Ragusa e con il supporto dei Comandi Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, sono stati eseguiti servizi straordinari di monitoraggio nel comune di Scicli e nelle sue località marinare. I controlli rispondono alle recenti direttive emerse in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura, e mirano a rafforzare la sicurezza e l’ordine nel territorio.

Nel corso di questa operazione interforze, sono stati verificati i documenti di circa 30 cittadini stranieri, rilevando irregolarità amministrative per cinque di loro, di cui due di origine tunisina, uno marocchina e uno albanese. Per tre degli uomini fermati è stato disposto il trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) di Caltanissetta, mentre agli altri due è stato notificato l’ordine di lasciare il territorio nazionale.

Oltre ai controlli sulle persone, le forze dell’ordine hanno ispezionato due esercizi commerciali per verificare la regolarità delle loro autorizzazioni amministrative, rientrando nell’ambito di una più ampia attività di prevenzione e sicurezza.

