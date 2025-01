Controlli di Capodanno: ubriaco al volante si ribalta in corso Italia a Ragusa

Automobilista ubriaco si ribalta con la sua auto in corso Italia a Ragusa. E’ successo tra il 31 dicembre e il 1° gennaio. Uno dei casi più gravi di guida in stato d’ebbrezza, anche se per fortuna il giovane alla guida è rimasto illeso. Tuttavia, i carabinieri hanno effettuato molti controlli per garantire la sicurezza stradale, con particolare attenzione al fenomeno della guida in stato di ebbrezza, particolarmente diffuso durante i festeggiamenti di fine anno.

Guida in stato di ebbrezza

Sono stati tre gli automobilisti fermati con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. Due di essi sono stati denunciati per livelli particolarmente elevati di alcol nel sangue.

Caso emblematico



La notte di San Silvestro, una Smart condotta da un giovane ragusano si è ribaltata in Corso Italia dopo aver urtato un’auto parcheggiata. Il conducente è risultato avere un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito. Fortunatamente, il giovane è rimasto illeso.

Violazioni relative ai monopattini elettrici e all’uso del cellulare

I Carabinieri hanno applicato le nuove normative del Codice della Strada, sanzionando utenti di monopattini elettrici senza casco, obbligatorio per legge, automobilisti sorpresi utilizzando il cellulare alla guida, che ora comporta una multa da 250 a 1.000 euro, la perdita di 5 punti dalla patente e la sospensione della patente, variabile in base al punteggio residuo.

