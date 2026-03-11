Controlli antidroga a Ragusa: sequestrati 60 grammi di stupefacenti, due giovani denunciati

Due giovani di 33 e 27 anni trovati in possesso di sostanza stupefacente pronta per essere spacciata. La polizia di Ragusa ha effettuato alcuni controlli e ha denunciato due persone.

Il primo intervento è stato eseguito dagli uomini della Squadra Volante durante un servizio di controllo del territorio. Gli agenti hanno notato un giovane che, alla vista della pattuglia, ha tentato di sottrarsi al controllo con un comportamento sospetto.

L’atteggiamento ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di procedere con una perquisizione personale. Durante le verifiche è stata rinvenuta una quantità di circa 40 grammi di sostanza stupefacente già suddivisa e pronta per la cessione.

Un secondo episodio è emerso a seguito dell’attività investigativa condotta dagli agenti della Squadra Mobile. Al termine di un’attenta fase di indagine e osservazione, gli investigatori hanno rintracciato un giovane di origine gambiana che è stato sottoposto a controllo.

Anche in questo caso il controllo ha dato esito positivo. Il giovane è stato trovato in possesso di circa 20 grammi di hashish, anch’essi pronti per essere immessi nel mercato dello spaccio.

Entrambi i soggetti sono stati accompagnati negli uffici della Questura per gli accertamenti di rito. Al termine delle verifiche sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ragusa con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

© Riproduzione riservata