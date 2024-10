Controlli a tutela della sicurezza: La Guardia Costiera ferma nave Tanzania al porto di Pozzallo

L’azione della Guardia Costiera di Pozzallo si intensifica con operazioni mirate alla sicurezza della navigazione e alla tutela dell’ambiente marino. Nel contesto delle attività di controllo serrato sui mercantili stranieri, il Nucleo “Port State Control” della Capitaneria di porto ha recentemente bloccato una nave cargo battente bandiera Tanzania. Un’operazione che rivela l’impegno costante per garantire standard di sicurezza in mare, a beneficio dell’ambiente e della vita umana.

La Decisione di Fermare la Nave

Durante l’ispezione del cargo, gli ispettori del PSC hanno riscontrato ben 35 non conformità, 17 delle quali giudicate tanto gravi da giustificare un provvedimento di fermo. La lista delle irregolarità comprende carenze in materia di prevenzione incendi, mancanza delle certificazioni necessarie per la sicurezza della navigazione e malfunzionamenti nei sistemi di salvataggio. Una situazione che ha portato la Capitaneria di porto a prendere la decisione drastica di impedire alla nave di lasciare Pozzallo fino al ripristino delle adeguate condizioni di sicurezza.

Un Impegno per la Sicurezza e l’Ambiente

L’attività ispettiva della Guardia Costiera di Pozzallo non si limita a semplici controlli di routine. Al contrario, essa si inserisce in un quadro più ampio di protezione ambientale e umana, in ottemperanza alle Convenzioni Internazionali. “È nostro dovere assicurare che le condizioni a bordo delle navi siano sempre sicure, sia per i lavoratori che per l’ambiente,” ha affermato un portavoce della Capitaneria. Questi controlli mirano infatti a individuare le cosiddette navi “sub-standard”, veicoli spesso obsoleti e mal tenuti che rappresentano un rischio elevato.

I Prossimi Controlli e le Implicazioni per la Navigazione

Nei prossimi mesi, le ispezioni continueranno con lo stesso rigore, mirando alle navi che non rispettano gli standard minimi di sicurezza. La scelta di proseguire con controlli così approfonditi dimostra quanto la sicurezza sia diventata una priorità per le autorità marittime italiane. Ogni fermo effettuato costituisce un monito per l’intero settore: mantenere alta la guardia è essenziale per evitare tragedie e proteggere il delicato ecosistema marino.

