Contributi agli allevatori di Razza Bovina Modicana e Asino Ragusano: ecco come accedere

L’Amministrazione Comunale di Ragusa rinnova il proprio impegno a tutela della biodiversità agricola e delle tradizioni zootecniche locali. Con Determinazione Dirigenziale n. 6659 del 21 novembre 2025, il Settore VI – Sviluppo Economico ha approvato l’avviso pubblico per la concessione di incentivi finanziari destinati agli allevatori delle razze autoctone, in particolare la Razza Bovina Modicana e l’Asino Ragusano.

Destinatari e requisiti per partecipare

L’iniziativa è rivolta a tutti gli allevatori, residenti e non, purché le loro aziende ricadano nel territorio comunale di Ragusa.

Per accedere ai contributi, è necessario essere possessori di capi iscritti nel Libro Genealogico di Razze Autoctone o nel Registro Anagrafico delle Razze Equine e Asinine a limitata diffusione.

Sono ammessi a premio esclusivamente i capi con età superiore ai 24 mesi.

Modalità di calcolo dei contributi

Le risorse stanziate dall’Amministrazione saranno ripartite proporzionalmente in base al numero di capi posseduti dai richiedenti.

È prevista una premialità specifica per la riproduzione: al toro capo nucleo o allo stallone sarà attribuita una quota doppia rispetto a quella riconosciuta per le fattrici.

Come presentare la domanda

Le domande di partecipazione, complete della documentazione richiesta, dovranno essere inviate esclusivamente via PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.ragusa.it

La scadenza per la presentazione delle istanze è fissata per l’11 dicembre 2025.

Per consultare l’avviso completo e scaricare la modulistica, è possibile visitare il sito web del Comune di Ragusa al seguente link: https://www.comune.ragusa.it/it/news/contributi-per-gli-allevatori-delle-razze-bovine-ed-equine-autoctone-2025

