Contrada San Giacomo, al via la riqualificazione dell’edificio comunale per un polo socio-educativo

Un importante passo avanti nel potenziamento dei servizi dedicati ai più giovani. Lunedì 15 dicembre è stato ufficialmente sottoscritto il contratto di appalto per i lavori di adeguamento, rifunzionalizzazione e ristrutturazione dell’edificio comunale situato in Contrada San Giacomo, destinato a trasformarsi in un moderno polo socio-educativo per minori. L’iniziativa nasce dalla volontà dell’Amministrazione comunale di creare uno spazio sicuro e funzionale dove bambini e adolescenti possano accedere a servizi educativi e sociali di qualità, favorendo l’apprendimento, il sostegno e la socializzazione.

Il progetto

Il progetto prevede un intervento complessivo sull’edificio, finalizzato a garantire l’adeguamento strutturale e impiantistico secondo le normative vigenti, la rifunzionalizzazione degli spazi interni e la ristrutturazione completa dell’immobile, con l’obiettivo di offrire un ambiente moderno, efficiente e accogliente. L’appalto è stato aggiudicato all’impresa Barrile S.r.l. di Ragusa, che ha proposto un ribasso del 32,183% su una base d’asta di circa 518.000 euro. L’investimento complessivo, al netto del ribasso, ammonta a 361.768,28 euro oltre IVA e sarà finanziato attraverso i fondi del PR Sicilia FESR 2021-2027. Il nuovo polo socio-educativo diventerà un punto di riferimento per attività formative, ludiche e di supporto sociale.

