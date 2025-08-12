Home / Attualità

Conto alla rovescia per la vigilia di Ferragosto. Le spiagge sciclitane saranno presidiate da volontari

12 Ago 2025 11:53

Appena due giorni fa, nella notte di San Lorenzo, la prova generale prima dell’attesa vigilia di Ferragosto. I giovani si sono accampati nelle spiagge sabbiose del litorale, le più comode dove installare le tende per qualche ora di sonno al riparo dall’umidità della notte e dalla rugiada mattutina. Hanno mangiato, suonato e ballato, si sono divertiti e puntualmente hanno lasciato i “resti” delle performance notturne sugli arenili. Le squadre del servizio di igiene ambientale, fin dalle prime luci dell’alba dell’11 agosto, hanno rimosso i rifiuti per presentare e consegnare ai bagnanti le spiagge in maniera accettabile.

Se la prova generale è stata archiviata fra luci ed ombre, ora si vedrà cosa verrà dalla notte della vigilia di Ferragosto.

Dal palazzo municipale ricordano le sanzioni per gli sporcaccioni. “Fino a 500 euro di multa per chi accende falò nelle spiagge del litorale – spiegano gli amministratori – pugno duro contro chi sporca il litorale sciclitano, troppo spesso preso di mira da vandali che bivaccano tutta la notte lasciando rifiuti sull’arenile e condizioni igieniche disastrose. Un danno ambientale che ogni anno ha pesato sulle spalle del Comune, costretto l’indomani a una costosa opera di bonifica degli arenili, da Sampieri (la meta più ambita) a Playa Grande”. I divieti per il 14 agosto: dalle 8 alle 6 del giorno di Ferragosto è fatto divieto di detenere e trasportare, con qualsiasi mezzo, di legna, carbone, carbonella e qualsiasi altro materiale che possa servire all’accensione di fuochi sulle spiagge dei litorali di Scicli, ovvero in prossimità delle aree pubbliche e demaniali marittime. Vietato anche nelle aree demaniali marittime l’uso di bottiglie o recipienti di qualsiasi tipo contenenti sostanze alcoliche o superalcoliche, fatta eccezione per l’attività di vendita e somministrazione dei pubblici esercizi. E poi ancora vietato l’accensione di falò sulle spiagge del litorale sciclitano.

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it