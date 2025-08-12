Conto alla rovescia per la vigilia di Ferragosto. Le spiagge sciclitane saranno presidiate da volontari

Appena due giorni fa, nella notte di San Lorenzo, la prova generale prima dell’attesa vigilia di Ferragosto. I giovani si sono accampati nelle spiagge sabbiose del litorale, le più comode dove installare le tende per qualche ora di sonno al riparo dall’umidità della notte e dalla rugiada mattutina. Hanno mangiato, suonato e ballato, si sono divertiti e puntualmente hanno lasciato i “resti” delle performance notturne sugli arenili. Le squadre del servizio di igiene ambientale, fin dalle prime luci dell’alba dell’11 agosto, hanno rimosso i rifiuti per presentare e consegnare ai bagnanti le spiagge in maniera accettabile.

Se la prova generale è stata archiviata fra luci ed ombre, ora si vedrà cosa verrà dalla notte della vigilia di Ferragosto.

Dal palazzo municipale ricordano le sanzioni per gli sporcaccioni. “Fino a 500 euro di multa per chi accende falò nelle spiagge del litorale – spiegano gli amministratori – pugno duro contro chi sporca il litorale sciclitano, troppo spesso preso di mira da vandali che bivaccano tutta la notte lasciando rifiuti sull’arenile e condizioni igieniche disastrose. Un danno ambientale che ogni anno ha pesato sulle spalle del Comune, costretto l’indomani a una costosa opera di bonifica degli arenili, da Sampieri (la meta più ambita) a Playa Grande”. I divieti per il 14 agosto: dalle 8 alle 6 del giorno di Ferragosto è fatto divieto di detenere e trasportare, con qualsiasi mezzo, di legna, carbone, carbonella e qualsiasi altro materiale che possa servire all’accensione di fuochi sulle spiagge dei litorali di Scicli, ovvero in prossimità delle aree pubbliche e demaniali marittime. Vietato anche nelle aree demaniali marittime l’uso di bottiglie o recipienti di qualsiasi tipo contenenti sostanze alcoliche o superalcoliche, fatta eccezione per l’attività di vendita e somministrazione dei pubblici esercizi. E poi ancora vietato l’accensione di falò sulle spiagge del litorale sciclitano.

