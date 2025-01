Consegnati i lavori per il nuovo asilo nido comunale di Marina di Modica. FOTO

Marina di Modica avrà un nuovo asilo nido comunale. Un traguardo importante per il territorio in quanto la strutturà offrirà un ambiente educativo dedicato ai bambini di età compresa fra i 0 e i 3 anni.

Un luogo di crescita e opportunità

L’asilo nido si propone come spazio accogliente, stimolante e inclusivo, dove si pongono le basi per lo sviluppo emotivo, sociale e cognitivo dei più piccoli. È un’opera che non solo promuove il benessere dei bambini, ma che si configura anche come un sostegno fondamentale per le famiglie.

Un doppio obiettivo

Il progetto persegue una doppia finalità: offrire ai bambini un ambiente in cui crescere in modo armonioso e sereno e agevolare i genitori, in particolare le madri, nel bilanciamento delle responsabilità familiari e professionali.

Un pilastro per una comunità solidale

Questo asilo nido rappresenta un elemento chiave nella costruzione di una comunità coesa e inclusiva, con un’attenzione particolare alle famiglie più vulnerabili. La struttura garantisce un servizio pubblico accessibile e attento alle diverse necessità, rafforzando così la partecipazione economica e sociale di tutti i cittadini.

