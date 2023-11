Connettiamo i margini Ragusa: un progetto di alloggio sociale diffuso

Il prossimo lunedì 4 dicembre, dalle 15:30 alle 18:00, presso l’ex Cinema Ideal di Piazza Libertà, e alla presenza delle Autorità Istituzionali, verrà presentato il progetto residenziale “Connettiamo i margini Ragusa”. Questo progetto di alloggio sociale diffuso è il risultato della collaborazione tra l’Istituto Autonomo Case Popolari di Ragusa e il Comune di Ragusa ed è stato realizzato lungo una delle scenografie più caratteristiche della Sicilia, la strada che va da Ragusa ad Ibla.

IL PROGETTO

Nello specifico, l’obiettivo principale del progetto è valorizzare il patrimonio pubblico del Comune di Ragusa attualmente sottoutilizzato. Sono state ristrutturate cinque unità immobiliari e riattivati tre alloggi lungo le vie Risorgimento e Don Bosco, per soddisfare le esigenze di residenza temporanea di breve periodo per singoli, coppie o famiglie in situazioni di temporanea fragilità. Nella stessa area sono stati creati spazi per l’uso di servizi comuni.

Il progetto è nato da ragioni sociali e mira a diminuire le “accoglienze improprie”, come quelle in RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali) o comunità di alloggio, per persone in una situazione di fragilità economica ma non fisica o sociale, che sono inadeguate in termini di costi e risposte ai bisogni. L’obiettivo è anche individuare modalità gestionali appropriate e percorsi verso soluzioni più stabili.