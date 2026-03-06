In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, l’ASP di Ragusa lancia un programma articolato di iniziative dedicate alla tutela e promozione della salute femminile, coinvolgendo ospedali, consultori e servizi territoriali dell’intera provincia. L’8 marzo segna l’avvio di un percorso che si estenderà per tutto il mese, con attività gratuite di screening, consulenze specialistiche […]
Conferenza culturale a Comiso: Giovanni Distefano svela i segreti di Cartagine
06 Mar 2026 11:47
Pomeriggio dedicato all’archeologia domani pomeriggio a Comiso. Nella sede di Arteinsieme, in via Senatore Caruso, alle 18,30, è in programma la conferenza di Giovanni Distefano (docente all’università della Calabria e all’università di Tor Vergata a Roma) su “Cartagine, l’anfiteatro di Perpetua e Felicita”. Ad introdurre la serata saranno il sindaco Maria Rita Schembari, il presidente di Arteinsieme Marcello Nativo e Marialuisa Occhione.
