Conferenza culturale a Comiso: Giovanni Distefano svela i segreti di Cartagine

Pomeriggio dedicato all’archeologia domani pomeriggio a Comiso. Nella sede di Arteinsieme, in via Senatore Caruso, alle 18,30, è in programma la conferenza di Giovanni Distefano (docente all’università della Calabria e all’università di Tor Vergata a Roma) su “Cartagine, l’anfiteatro di Perpetua e Felicita”. Ad introdurre la serata saranno il sindaco Maria Rita Schembari, il presidente di Arteinsieme Marcello Nativo e Marialuisa Occhione.

