Condannato per violenza sessuale aggravata, arrestato ex sacerdote nel Siracusano

Dopo dieci anni e tre gradi di giudizio, la giustizia è arrivata al capolinea: un ex sacerdote è stato arrestato a Lentini (Siracusa), in esecuzione di una condanna definitiva a 7 anni e 6 mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata dall’uso di armi.

L’uomo è stato raggiunto dagli agenti del Commissariato di Lentini nelle prime ore del mattino, mentre si trovava nella sua dimora estiva, dove da tempo risiedeva in attesa dell’esito finale del processo. Accompagnato in carcere, dovrà ora scontare anche pene accessorie tra cui la sospensione dall’esercizio della professione di ministro del culto.

Un iter giudiziario lungo dieci anni

La vicenda giudiziaria, dolorosa e complessa, si trascina da circa un decennio. L’ex sacerdote era stato accusato di abusi sessuali aggravati, commessi in un contesto che rende la vicenda ancor più grave: quello della fiducia e dell’autorità spirituale.

Il caso ha attraversato tutte le fasi del processo, fino alla sentenza definitiva emessa dalla Procura di Siracusa, che ha portato oggi alla sua cattura.

