Concluso a Pozzallo lo sbarco dei migranti dalla nave ong Sarah

Nessun ricovero in ospedale, i migranti sono in buone condizioni di salute. Si è concluso a Pozzallo, intorno alle 16, lo sbarco dei 32 migranti messi in salvo dalla nave ong Sarah. Il piccolo yacht adibito al salvataggio in mare è arrivato alla banchina di riva a Pozzallo dopo un equivoco sulla banchina da raggiungere. Al termine dei controlli preventivi a bordo operati come da prassi dall’Usmaf e i successivi controlli in banchina da parte dei personale dell’Azienda sanitaria provinciale, i migranti – 25 uomini, 3 donne (tra cui una adolescente) e 4 minori maschi – sono stati trasferiti all’hot spot di Pozzallo, al momento vuoto. Le nazionalità di origine dichiarate sono Egitto, Siria, Sud Sudan, Eritrea, Sierra Leone e Palestina. Ma nelle prossime ore sono previsti altri arrivi; il centro satellite di Modica ha al momento solo 10 ospiti. Circa 250 persone sono in trasferimento da Lampedusa: verranno distribuite tra l’hot spot di Pozzallo e la struttura di Modica

