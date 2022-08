Conad Scherma Modica: Fernando Scalora e Francesco Spampinato convocati al collegiale “Azzurrini 2022”

Per la Conad Scherma Modica la nuova stagione agonistica 2022/2023 non poteva iniziare in modo migliore: grande la soddisfazione per la convocazione agli “Azzurrini 2022” di ben due suoi rappresentanti Fernando Scalora e Francesco Spampinato. Entrambi selezionati dal commissario tecnico del fioretto italiano Stefano Cerioni tra i migliori 20 fiorettisti italiani che svolgeranno un collegiale dal 5 al 10 settembre prossimo a Sarnano (Mc), allenamento che servirà a preparare i primi appuntamenti internazionali della stagione giovanile.

La notizia non ha certo colto di sorpresa la società modicana, stante gli ottimi risultati ottenuti dai due giovani atleti nella passata stagione: Francesco Spampinato classe 2005 è stato medaglia di bronzo al Campionato Italiano Cadetti, doppia medaglia di bronzo ai Campionati del Mediterraneo under18, bronzo in una prova nazionale giovani ed ha chiuso la sua ultima stagione tra gli under17 al 3° posto del ranking di categoria; Fernando Scalora classe 2006 più volte tra i primi otto nelle prove nazionali cadetti, ha terminato al 5° posto nel ranking 2021/2022 e parte da numero 2 dei cadetti nella nuova stagione agonistica.

L’appuntamento sarà un importantissimo momento di crescita e di confronto per il meglio del fioretto giovanile italiano, e per i due fiorettisti rappresentanti della società della contea sarà anche l’occasione per mettersi in luce in vista dei primi appuntamenti internazionali nelle gare dichiarate “di interesse” dal commissario tecnico; cioè di quelle gare i cui risultati saranno presi in prioritaria considerazione per la composizione delle squadre dei prossimi Campionati Europei e Mondiali di categoria.

Per la categoria cadetti il primo appuntamento internazionale di interesse in calendario sarà la prova del Circuito Europeo under17 a Manchester (GBR) a metà ottobre; mentre per i giovani si comincerà la stagione sempre in Gran Bretagna ma con la prova di Coppa del Mondo under20 a Londra, il primo weekend di novembre.