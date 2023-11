Con Sasà Salvaggio si apre la “stagione del sorriso” a Ragusa

Inizia una nuova avventura per Teatro in Primo Piano a Ragusa. Al cartellone tradizionale, che ha già preso il via venerdì scorso, per quest’annata si affiancano gli spettacoli più leggeri e con una verve a sfondo ironico della Stagione del sorriso. Gli appuntamenti, grazie al supporto del Comune di Ragusa, si terranno al teatro Marcello Perracchio. Si comincia con “Pupiata Siciliana” che avrà per protagonista Sasà Salvaggio, il mattatore, cabarettista e comico da tutti ben conosciuto, soprattutto nella nostra isola.

L’appuntamento è in programma domenica 26 novembre con inizio spettacolo alle 18. Si tratta di una pièce ispirata alla cultura della Sicilia con uno sguardo particolare a quella palermitana. Il protagonista, Sasà Salvaggio per l’appunto, diventa per l’occasione “Paladino della Risata” trasformandosi in un vero e proprio pupo siciliano nelle vesti di Rinaldo. Dai greci agli arabi, dai normanni agli spagnoli, il comico analizza come la lingua siciliana abbia attinto nei secoli dalle lingue di altri popoli fino ad arrivare all’inglese che comparve dopo lo sbarco degli americani nell’Isola durante la Seconda guerra mondiale. Sasà, con la sua consueta e proverbiale ironia, mette in evidenza le caratteristiche tipiche del siciliano: l’amore, la gelosia e il rapporto con il matrimonio.

Da segnalare poi il monologo musicale sul comportamento dei palermitani nel traffico. E infine il ruolo di primo piano della musica. I brani più belli della tradizione saranno interpretati da Sasà Salvaggio e accompagnati dalla chitarra di Jimmy Coraro e dalla fisarmonica di Beppe Corsale e faranno da cornice a tutto lo spettacolo. Protagonisti saranno anche i pupi che prenderanno vita grazie al puparo palermitano Salvo Bumbello che, oltre alle battaglie tradizionali, porterà in scena le maschere palermitane Nofrio e Virticchio. Insomma, un viaggio nelle tradizioni all’insegna del buonumore assolutamente da non perdere. Cinque gli spettacoli in cartellone, 80 euro il prezzo dell’abbonamento. E’ accettata la carta del docente. Il botteghino di via Carducci 265 è aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18,30. Telefono 333.5705353.