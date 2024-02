Con “Kalasia” viaggio nella memoria di Vincenzo Consolo e le foto di Giuseppe Leone

Appuntamento, alle 18, nella sede della Società Operai del Mutuo Soccorso, sita al piano terra del Palazzo della Cultura in corso Umberto a Modica. Concetto Prestifilippo e Giuseppe Leone converseranno con il critico letterario Giuseppe Pitrolo sull’opera a quattro mani dal titolo “Kalasìa, parole contro il potere” che lo scrittore-giornalista ennese ed il fotografo ragusano hanno scritto in memoria di Vincenzo Consolo, uno dei più rinomati scrittori del Novecento siciliano ed italiano morto 12 anni fa. Il pamphlet contiene interviste e pezzi giornalistici che raccontano la vita nell’isola dello scrittore catanese, premio Strega 1992 con “Nottetempo, casa per casa”.

