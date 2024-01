Con i fondi dell’otto per mille restyling nella chiesa Madonna di Fatima a Scicli

Un annuncio a sorpresa, dato dal vescovo di Noto Mons. Salvatore Rumeo a conclusione della celebrazione della Santa Messa di ieri sera durante la quale è stato somministrato il sacramento della Cresima ad un gruppo di ragazzi della parrocchia Madonna di Fatima attualmente guidata da don Ignazio La China, vicario foraneo della città. La chiesa, sita su corso Garibaldi nel centro del paese, negli anni non è stata particolarmente attenzionata nella parte interna del grande complesso eretto a parrocchia l’1 giugno del 1952 dall’allora vescovo di Noto, Mons. Angelo Calabretta. Tranne per un intervento esterno che ha ridato “frescura” all’edificio ecclesiastico dove insiste anche un grande salone parrocchiale.

La chiesa necessita di una pulizia alle pareti dopo un restauro esterno eseguito negli anni passati.

“Con i fondi dell’8 per mille ripuliremo la chiesa – ha annunciato il vescovo Rumeo ai tanti fedeli presenti alla celebrazione. Ripuliremo non solo le pareti dipingendoli di bianco e daremo un nuovo impianto di illuminazione con luci a led. E’ un intervento di cui mi impegno in prima persona”. La chiesa della Madonna di Fatima è una delle chiese cittadine che ha un più alto numero di anime ad essa affidate nella geografia locale.