“Con gli occhi di un bambino”: sei pannelli decorativi consegnati al reparto di Pediatria dell’ospedale di Modica

Pannelli decorativi per il reparto di Pediatria dell’Ospedale Maggiore “Nino Baglieri di Modica. Il progetto “Con gli occhi di un bambino”, promosso dall’Inner Wheel Monti Iblei e dal Rotary Club di Modica, mira a rendere più accogliente il reparto attraverso la donazione di sei pannelli decorativi.

Si tratta di un’iniziativa di umanizzazione pittorica, che contribuisce a creare un ambiente più sereno e rassicurante per i piccoli pazienti, le loro famiglie e il personale sanitario. L’obiettivo è trasformare i sentimenti di paura, ansia e tristezza in un’esperienza più positiva, stimolando la fantasia e il benessere emotivo dei bambini.

I pannelli sono stati realizzati da Sally Galotti, designer e illustratrice con una lunga esperienza in progetti per la Walt Disney Company e in interventi artistici negli ospedali. Sono realizzati in forex, un materiale ignifugo, con inchiostri certificati per ambienti pediatrici e facilmente igienizzabili, garantendo così sicurezza e durabilità.

