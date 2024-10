Compleanno speciale per l’associazione Ricordi di Terra Nostra, tra tradizioni e storie

L’Associazione culturale *Ricordi di Terra Nostra* celebra oggi il suo 16° anniversario, ricordando con orgoglio le numerose attività e iniziative portate avanti dal 2008 ad oggi. La missione dell’associazione è sempre stata quella di mantenere vive le antiche tradizioni agricole e culturali, coinvolgendo scuole e comunità locali.

I responsabili dell’associazione raccontano come tutto è iniziato: “Siamo partiti nel 2008 con la prima edizione dell’evento *“Aratura e semina tipica di un tempo”* presso la contrada Fortunello. L’anno successivo, sempre nello stesso luogo, abbiamo organizzato la raccolta del grano. Da quel momento in poi, abbiamo dedicato molte attività a far rivivere alle nuove generazioni i momenti del passato.”

Tra le iniziative principali, l’associazione ha aperto le porte della sua sede alle scuole, offrendo agli studenti l’opportunità di scoprire le antiche tecniche agricole e artigianali. *Dal 2009*, per diversi anni, queste attività hanno permesso ai più giovani di immergersi nelle tradizioni contadine.

*Ricordi di Terra Nostra* ha anche partecipato a numerosi eventi culturali e religiosi. Dal *2008 al 2023* è stata una presenza costante al *Presepe Vivente di Monterosso Almo*, evento di grande importanza per la comunità. Dal *2008 al 2018*, l’associazione è stata protagonista a *Donnalucata*, frazione di Scicli, in occasione della festa di *San Giuseppe Patrono*. Nel *2015*, uno degli eventi più memorabili: i *buoi modicani* dell’associazione hanno trainato un carro di ben 128 anni, creando una scena che ha affascinato tutti i presenti.

Altre partecipazioni significative includono la presenza al presepe vivente di *Giarratana* e *Ispica nel 2014*, e l’invito nel *2015* alla festa della Croce a *Rosolini*, che si tiene ogni anno il 1° maggio.

L’associazione ringrazia tutti coloro che hanno partecipato e sostenuto le sue attività nel corso degli anni e invita a seguire la sua pagina Facebook per rimanere aggiornati su futuri eventi e iniziative.



