Commemorati i defunti: le cerimonie nei cimiteri iblei

Oggi, in tutta la provincia di Ragusa e Modica, si sono tenute solenni cerimonie in occasione della commemorazione dei defunti, un giorno in cui le comunità si uniscono per ricordare e onorare coloro che ci hanno lasciato. Queste cerimonie hanno coinvolto cimiteri e luoghi sacri in diverse città, ciascuna con il proprio programma e rituali significativi. A Ragusa le cerimonie con l’intervento del vescovo La Placa, del sindaco Cassì e del prefetto Ranieri.

Ragusa Centro: La cerimonia a Ragusa Centro ha avuto inizio alle 11:00, con l’arrivo delle autorità civili e militari presso il piazzale antistante il cimitero. Qui, si è svolta la formazione del corteo, seguita dalla deposizione di una corona di fiori sopra il cancello d’ingresso. Il corteo si è poi diretto verso l’Altare dove è stata celebrata la Santa Messa. Durante la cerimonia, sono stati deposti cuscinetti di fiori alla tomba dell’ammiraglio Scrofani, alla cappella dell’associazione nazionale polizia di Stato e a quella dell’associazione nazionale carabinieri. La commemorazione è proseguita con la deposizione di una corona di fiori al Sacrario Militare e di un cuscinetto di fiori presso l’Ossario Comunale.

Ragusa Ibla: A Ragusa Ibla, il raduno del clero, delle autorità civili e militari è avvenuto alle 9:30 nel piazzale antistante il cimitero. La cerimonia è iniziata con la benedizione e la deposizione di una corona di fiori sopra il cancello d’accesso. Il corteo si è poi diretto all’Altare, dove è stata celebrata la Santa Messa. Successivamente, sono stati deposti cuscinetti di fiori al Monumento del Milite Ignoto e alla cappella dell’Associazione nazionale Carabinieri. La commemorazione si è conclusa con la deposizione di un cuscinetto di fiori all’Ossario Comunale.

Marina di Ragusa: A Marina di Ragusa, il raduno si è tenuto alle 10:00 davanti all’ingresso del cimitero, dove c’è stata la benedizione e la deposizione di una corona di fiori. All’interno del cimitero, è stato deposto un cuscinetto di fiori presso l’Ossario Comunale, seguito dalla celebrazione della Santa Messa, che ha segnato la conclusione della commemorazione.

Modica: A Modica, la funzione liturgica è stata celebrata al cimitero di contrada Sant’Antonio Piano Ceci alle 11:00. La cerimonia è stata preceduta da una processione che è partita dall’ingresso della parte vecchia del cimitero e ha attraversato i viali del luogo sacro. Intervenuti il sindaco Maria Monisteri e vari assessori della Giunta comunale. Durante la commemorazione, è stato reso omaggio ai caduti delle guerre, alle vittime dell’alluvione e a quanti riposano nell’ossario comune.

Vittoria: A Vittoria, gli eventi hanno avuto inizio alle ore 9 nella Chiesa Maria Santissima di Portosalvo, a Scoglitti. Qui, alla presenza delle autorità, è stata celebrata la Santa Messa. Successivamente, al cimitero di Scoglitti, è stata prevista la benedizione e la deposizione di una corona di fiori. Alle 10:30, gli appuntamenti sono proseguiti al Cimitero di Vittoria, dove nel sagrato della Chiesa si è svolta un’altra messa in suffragio. A partecipare questa volta, oltre alle autorità, c’erano le associazioni combattentistiche e d’Arma di Vittoria.

Queste cerimonie hanno rappresentato un momento di riflessione e ricordo per le comunità locali, unendo le persone nell’onorare la memoria dei loro cari e di coloro che hanno dato la loro vita per il bene della nazione. foto a cura di Salvo Bracchitta