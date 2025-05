ComisoRace, trionfa il keniota Nijru e la netina Virginia Salemi: 350 atleti nelle strade del centro storico

Seconda edizione della ComisoRace a Comiso. Domenica 4 maggio 350 atleti, provenienti da varie società amatoriali siciliane e di altre regioni italiane (oltre a due atleti professionisti, un burundese e un keniota) hanno gareggiato nelle strade del centro storico di Comiso.

Il percorso, pensato dagli organizzatori dell’Athlon Kamarina, si è snodato per una lunghezza di 2,5 chilometri, a partire da piazza Fonte Diana attraversando alcune strade del centro, oltre al Viale della resistenza e a via san Biagio per concludersi ancora in piazza Fonte Diana, davanti al municipio, dove si è svolta la cerimonia di premiazione. Alla partenza, gli atleti hanno ascoltato il saluto della presidente di Athlon, Loredana Busacca e del presidente nazionale della Fidal, Stefano Mei, in collegamento telefonico, e del sindaco Maria Rita Schembari.

La gara, sulla distanza di 10 chilometri, omologata dalla FIDAL e certificata da World Athletics, ha portato gli atleti a percorrere per ben quattro volte il circuito. Essa è valida come terza prova del circuito Sicily Bronze Races per l’anno agonistico 2025: in tutto si disputeranno dieci gare.

I vincitori della gara sono stati il keniota Boniface Fundi Nijru e Virginia Salemi, di Noto, entrambi autori di prestazioni di alto livello.

Protagonoisti d’eccezione sono stati proprio i due atleti ospiti, che hanno guidato il gruppo entusiasmando gli spettatori situati lungo il percorso. Il keniota Nijru ha tagliato per primo il traguardo, davanti al burundese Jean Marie Vianney Niyomukiza. Nijru ha prevalso per pochi secondi (29’42” vs 29’56”). Al terzo posto si è classificato il giovane atleta comisano Federico Cantelli (33’59″). Cantelli è considerato una promessa del podismo giovanile.

Nella gara femminile ha vinto, come da pronostico, Virginia Salemi, con un tempo di 39’47, seguita da Nadiya Sukharyna (41’52″) e dalla giovane Denise Sgrò (42’35″).

La “Maglia Sicily”, assegnata ai leader della classifica al maschile e al femminile del Circuito Sicily Bronze Races, si è confermata sulle spalle di Antonio Recupero della ASD Mega Hobby Sport e di Denise Sgrò della Polisportiva Atletica Hybla.

A fine gara sono stati premiati anche i vincitori nelle varie categorie e sono stati assegnati alcuni riconoscimenti speciali. Tra i premi assegnati, quello per la Società con il maggior numero di iscritti all’evento, cioè l’A.S.D. Megara Running. Inoltre, la Società della provincia di Ragusa con più iscritti è stata l’A.S.D. Polisportiva Atletica Vittoria, mentre l’A.S.D. Athlon Kamarina ha ricevuto il premio per il maggior numero di iscritti alla Walking.

“Un momento particolarmente toccante della cerimonia di premiazione – ha detto la presidente di Athlon, Loredana Busacca – è stato il conferimento del premio speciale a due figure emblematiche dell’atletica: Francesco Ingargiola, un grandissimo atleta professionista del passato, pluridecorato e amato nel panorama sportivo, e Sebastiano Caldarella, veterano delle corse siciliane e atleta SM90. La presenza di Caldarella, che continua a partecipare attivamente nonostante l’età, è una testimonianza vivente del fatto che l’età è solo un numero. Questi riconoscimenti hanno reso la premiazione ancora più significativa, celebrando non solo le straordinarie prestazioni sportive, ma anche la passione, la dedizione e l’impegno che caratterizzano il mondo dell’atletica. La loro storia ispira molti, dimostrando che la perseveranza e l’amore per lo sport possono superare qualsiasi barriera. In aggiunta alla competizione principale, è stata organizzata una Walking di 10 km non competitiva, promuovendo stili di vita sani e il benessere psicofisico”.

