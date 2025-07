Comiso tra le rotte aeree mondiali? Troppo bello per essere vero? L’accordo tra Aeroitalia e i big del cielo fa sperare

Una nuova era per i viaggi aerei italiani si apre oggi con l’annuncio di Aeroitalia: la compagnia italiana ha siglato una partnership con tre tra i più grandi vettori internazionali — Delta Air Lines, Air France e KLM — ampliando in modo significativo il proprio network globale. L’accordo, un Interline Agreement con Prorata Speciale Multilaterale, consente ai passeggeri di accedere con un unico biglietto a oltre 600 destinazioni distribuite in più di 100 Paesi.

Questa nuova sinergia strategica riuscirà a lanciare l’Italia nel mondo? Secondo quanto diffuso dalla nota ufficiale di Aeroitalia, si: l’accordo, infatti, offrirà collegamenti frequenti e ottimizzati attraverso gli hub principali di Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Milano Linate. Le nuove rotte favoriscono, sostiene la nota ufficiale di Aeroitalia, il turismo e i collegamenti interni con aeroporti chiave del Sud, come Catania, Comiso e Palermo in Sicilia, e Cagliari e Olbia in Sardegna, rendendo più fluido e accessibile il viaggio da e verso le isole.

«Grazie a questa partnership – si legge nella nota ufficiale – i passeggeri potranno prenotare facilmente attraverso le agenzie di viaggio, godendo di un’offerta ampliata e di connessioni rapide con le destinazioni servite da Aeroitalia e dai vettori partner.» I risultati si vedranno sul campo.

© Riproduzione riservata