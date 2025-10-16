La campagna vaccinale antinfluenzale 2025-2026 prenderà il via lunedì 20 ottobre su tutto il territorio siciliano. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato regionale della Salute in collaborazione con medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacie convenzionate e strutture sanitarie territoriali, mira a proteggere le categorie più vulnerabili dall’influenza stagionale e dalle possibili complicanze. L’ASP di Ragusa […]
Comiso, terza vittoria consecutiva: vola a punteggio pieno e domenica sfida al vertice con la Barrese
16 Ott 2025 11:10
Continua la corsa perfetta del Comiso Calcio, protagonista assoluto di questo avvio di stagione nel campionato di Prima Categoria – Girone F. Dopo tre giornate, la squadra verdarancio resta a punteggio pieno, guidando la classifica a braccetto con la Barrese.
Nell’anticipo di sabato, i ragazzi di Gaetano Tomasello hanno conquistato una prestigiosa vittoria esterna nel derby contro il Ragusa Boys, imponendosi per 2-1 grazie alle reti di Andrea Di Franco e Giovanni Morana. Una partita intensa, giocata a porte chiuse, ma con la solita grinta e determinazione che stanno caratterizzando la formazione comisana in questo brillante inizio di campionato.
Una squadra giovane, affamata e vincente
Appena un anno dopo la ricostruzione della società, il Comiso sta vivendo una vera e propria favola sportiva. Un gruppo giovanissimo, con tanti juniores e un’età media tra le più basse della categoria, sta dimostrando sul campo maturità, gioco e grande spirito di sacrificio.
Il progetto tecnico e umano avviato dal club sta portando risultati sorprendenti e la città ha risposto con entusiasmo, pronta a sostenere i propri beniamini domenica prossima nello scontro diretto al vertice contro la Barrese, in programma allo stadio “Beppe Borgese”.
Tomasello: “Giovani straordinari, giocano con leggerezza e cuore”
“Sono molto contento dei miei ragazzi – afferma il presidente e allenatore Gaetano Tomasello –. Finora hanno fatto davvero bene: scendono in campo con leggerezza, ma anche con tanto impegno e generosità. Ogni domenica cerchiamo di applicare ciò che proviamo in settimana. Giocano con attenzione, senza paura e con la consapevolezza dei propri mezzi”.
Una squadra che, oltre alla qualità, ha trovato anche continuità: nessuno squalificato, nessun infortunato e un gruppo coeso che sogna in grande.
Domenica lo scontro diretto con la Barrese
Tutte le attenzioni ora sono rivolte a domenica, quando al “Borgese” arriverà la Barrese, anch’essa a punteggio pieno. Una partita che già nelle prime giornate può dire molto sui valori in campo e sulle ambizioni promozione delle due squadre.
“La Barrese è una squadra tosta – sottolinea Tomasello – con un centrocampo fisico e buoni attaccanti. Ma noi non vogliamo nasconderci. Puntiamo a restare in alto, per noi e per i nostri tifosi, che sono davvero straordinari. Sabato scorso non hanno potuto entrare, ma domenica li vogliamo al nostro fianco per spingerci ancora più in alto”.
Entusiasmo e sogni di vertice
Il clima a Comiso è di grande entusiasmo. Dopo anni difficili, la città sta ritrovando orgoglio e passione calcistica. Il Comiso non vuole fermarsi: il progetto è solido, la squadra crede nei propri mezzi e il sogno di una stagione da protagonisti non sembra più un’utopia.
