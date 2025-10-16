Comiso, terza vittoria consecutiva: vola a punteggio pieno e domenica sfida al vertice con la Barrese

Continua la corsa perfetta del Comiso Calcio, protagonista assoluto di questo avvio di stagione nel campionato di Prima Categoria – Girone F. Dopo tre giornate, la squadra verdarancio resta a punteggio pieno, guidando la classifica a braccetto con la Barrese.

Nell’anticipo di sabato, i ragazzi di Gaetano Tomasello hanno conquistato una prestigiosa vittoria esterna nel derby contro il Ragusa Boys, imponendosi per 2-1 grazie alle reti di Andrea Di Franco e Giovanni Morana. Una partita intensa, giocata a porte chiuse, ma con la solita grinta e determinazione che stanno caratterizzando la formazione comisana in questo brillante inizio di campionato.

Una squadra giovane, affamata e vincente

Appena un anno dopo la ricostruzione della società, il Comiso sta vivendo una vera e propria favola sportiva. Un gruppo giovanissimo, con tanti juniores e un’età media tra le più basse della categoria, sta dimostrando sul campo maturità, gioco e grande spirito di sacrificio.

Il progetto tecnico e umano avviato dal club sta portando risultati sorprendenti e la città ha risposto con entusiasmo, pronta a sostenere i propri beniamini domenica prossima nello scontro diretto al vertice contro la Barrese, in programma allo stadio “Beppe Borgese”.

Tomasello: “Giovani straordinari, giocano con leggerezza e cuore”

“Sono molto contento dei miei ragazzi – afferma il presidente e allenatore Gaetano Tomasello –. Finora hanno fatto davvero bene: scendono in campo con leggerezza, ma anche con tanto impegno e generosità. Ogni domenica cerchiamo di applicare ciò che proviamo in settimana. Giocano con attenzione, senza paura e con la consapevolezza dei propri mezzi”.

Una squadra che, oltre alla qualità, ha trovato anche continuità: nessuno squalificato, nessun infortunato e un gruppo coeso che sogna in grande.

Domenica lo scontro diretto con la Barrese

Tutte le attenzioni ora sono rivolte a domenica, quando al “Borgese” arriverà la Barrese, anch’essa a punteggio pieno. Una partita che già nelle prime giornate può dire molto sui valori in campo e sulle ambizioni promozione delle due squadre.

“La Barrese è una squadra tosta – sottolinea Tomasello – con un centrocampo fisico e buoni attaccanti. Ma noi non vogliamo nasconderci. Puntiamo a restare in alto, per noi e per i nostri tifosi, che sono davvero straordinari. Sabato scorso non hanno potuto entrare, ma domenica li vogliamo al nostro fianco per spingerci ancora più in alto”.

Entusiasmo e sogni di vertice

Il clima a Comiso è di grande entusiasmo. Dopo anni difficili, la città sta ritrovando orgoglio e passione calcistica. Il Comiso non vuole fermarsi: il progetto è solido, la squadra crede nei propri mezzi e il sogno di una stagione da protagonisti non sembra più un’utopia.

