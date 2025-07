Comiso sfida la siccità: nuovo pozzo per salvare l’estate, oggi stop temporaneo all’acqua

In un’estate che si preannuncia tra le più calde e assetate degli ultimi decenni, Comiso alza la testa e affronta l’emergenza idrica con un intervento concreto: l’acquisto e l’attivazione di un nuovo pozzo. Da questa mattina, 4 luglio, sono in corso i lavori per collegare alla rete la nuova fonte d’acqua, con l’obiettivo di rafforzare l’approvvigionamento idrico cittadino e prevenire le carenze nei mesi più critici.

A darne notizia è l’assessore ai servizi tecnici e tecnologici, Giovanni Assenza, che conferma anche lo stop temporaneo agli altri due pozzi comunali per consentire i lavori in sicurezza. La sospensione potrebbe comportare alcune ore di mancanza d’acqua in città, ma – spiega Assenza – si tratta di un sacrificio breve per un beneficio a lungo termine.

L’intervento è gestito da Iblea Acque, che da stamane è al lavoro per immettere nella rete idrica cittadina l’acqua proveniente dal nuovo impianto. Una corsa contro il tempo, in un momento in cui la Sicilia fa i conti con invasi in secca, agricoltura in crisi e un clima sempre più rovente.

Un’azione necessaria, non più rinviabile. Comiso ha scelto di anticipare la crisi, investendo su infrastrutture capaci di reggere la pressione della stagione estiva. E se per qualche ora i rubinetti resteranno asciutti, il messaggio dell’amministrazione è chiaro: meglio un piccolo disagio oggi che una grande emergenza domani.

