Comiso, raid vandalico alla scuola dell’infanzia San Biagio: aule devastate e lezioni sospese per le indagini

Grave episodio vandalico alla scuola dell’infanzia San Biagio di Comiso, completamente ristrutturata appena un anno fa, nel novembre 2023. Durante il fine settimana ignoti si sono introdotti all’interno dell’edificio scolastico provocando danni significativi alle aule e al materiale didattico, costringendo alla temporanea sospensione delle attività per consentire l’intervento della Polizia di Stato.

Secondo una prima ricostruzione, i vandali avrebbero forzato un accesso secondario riuscendo a penetrare nei locali scolastici. Le aule sono state ritrovate a soqquadro: materiale didattico gettato ovunque, armadietti aperti e spostati, oltre a scritte e disegni offensivi vergati sulle lavagne utilizzate dai bambini per le attività quotidiane.

Un gesto di pura devastazione, che colpisce un plesso recentemente riqualificato con fondi pubblici e destinato ai più piccoli, rendendo ancora più grave la portata dell’atto.

Indagini in corso e ripresa delle lezioni

La Polizia, intervenuta sul posto nelle prime ore del mattino, ha effettuato rilievi e accertamenti, chiedendo che i bambini non entrassero nella struttura fino a tarda mattinata per agevolare le operazioni investigative. Nonostante i danni, le lezioni riprenderanno regolarmente martedì 18 novembre.

Il Comune, nel frattempo, sta valutando l’installazione di nuovi sistemi di videosorveglianza nelle aree perimetrali, corridoi e ingressi, nel pieno rispetto delle norme sulla privacy che non consentono di collocare telecamere all’interno delle aule.

Una scuola simbolo colpita al cuore

Il plesso San Biagio rappresenta una delle strutture scolastiche più recenti e curate del territorio: gli interventi del 2023 avevano trasformato gli ambienti rendendoli moderni, sicuri e accoglienti. Il raid vandalico non solo comporta un danno economico, ma anche un attacco a un luogo educativo fondamentale per la comunità di Comiso.

Le famiglie e il personale scolastico chiedono ora controlli più serrati e un rafforzamento della sicurezza per impedire che episodi simili possano ripetersi.

