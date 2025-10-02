Comiso, perseguita e danneggia l’auto della vicina di casa: 54enne si dovrà trasferire altrove

Una lite tra vicini di casa degenera in atti persecutori e danneggiamenti. La Polizia di Stato di Comiso ha eseguito una misura cautelare di divieto di avvicinamento nei confronti di un uomo di 54 anni, indagato per atti persecutori e danneggiamento. L’episodio trae origine da una lite tra vicini di casa, sfociata in danneggiamento dell’auto di una donna, vittima di una serie di comportamenti vessatori protrattisi per circa un anno.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’indagato aveva messo in atto violenze psicologiche, minacce e molestie, culminate il 15 agosto quando, durante un alterco per un parcheggio, aveva cosparso di liquido infiammabile l’auto della donna e scaraventato una bicicletta, danneggiando il mezzo. Il tentativo di incendio e le minacce sono stati confermati dalle telecamere di videosorveglianza, fondamentali per riscontrare quanto denunciato.

Il comportamento dell’uomo ha generato grave stato d’ansia e paura nella vittima e nei suoi figli. Alla luce degli esiti dell’indagine, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa ha richiesto e ottenuto l’applicazione della misura cautelare, con l’obbligo per l’indagato di trasferirsi in altra abitazione e di mantenere una distanza minima di 500 metri dalla vittima.

