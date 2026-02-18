Comiso, partono lavori di ammodernamento nelle scuole Monserrato e Saliceto

Un passo importante per l’istruzione e l’accessibilità a Comiso. Sono iniziati lavori di ammodernamento in due plessi scolastici cittadini: l’istituto Monserrato e l’istituto Saliceto, con interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche e al miglioramento delle strutture sportive e culturali.

A Monserrato sarà realizzato un ascensore per garantire l’accesso a tutti gli studenti e il pieno abbattimento delle barriere architettoniche, mentre al Saliceto è previsto il rifacimento della pavimentazione della palestra e dell’Auditorium, interventi che miglioreranno significativamente l’offerta strutturale e didattica della scuola.

L’assessore comunale Giovanni Assenza ha commentato: “Sono iniziati due lavori importantissimi nelle due scuole, plesso Monserrato e plesso Saliceto, relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche con tutto l’impianto ascensoristico a Monserrato, e al rifacimento della pavimentazione della palestra e dell’Auditorium al Saliceto. Raccogliamo orgogliosamente i frutti del lavoro svolto in questi ultimi due anni, ringraziando gli uffici tecnici preposti. Auspichiamo di poter consegnare tutto nel breve arco di pochi mesi”.

© Riproduzione riservata