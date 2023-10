Comiso non avrà la refezione scolastica. Ecco perchè

Il comune programma il rifacimento delle cucine comunali e – per questo – non sarà possibile avviare in tempi brevi il servizio di refezione. Non sarà possibile – almeno per il momento – avviare il servizio sostitutivo con un bando, pare a causa della mancata approvazione del bilancio di previsione.

Il comune ha ottenuto, nell’estate scorsa, un finanziamento di 650.000 per spese di investimento e 250.000 euro saranno destinati al rifacimento delle cucine scolastiche, situate in alcuni locali nelle aree antistanti l’aeroporto di Comiso.

Il comune avvia un progetto per il rifacimento ex novo delle cucine

Le cucine, che fino ad oggi hanno fornito 1000 pasti al giorno, hanno degli impianti non recenti e per questo hanno ricevuto in passato alcuni rilievi dei Nas. Le manutenzioni ordinarie non bastano e in alcuni casi non si trovano più nemmeno i pezzi di ricambio. Da qui la necessità di un intervento strutturale, per ammodernare interamente le cucine. “Abbiamo destinato alle cucine una parte di questo trasferimento regionale – spiega l’assessore alla Pubblica Istruzione, Giusy Cubisino – i soldi sono arrivati a fine agosto e a breve potranno iniziare i lavori di ristrutturazione e rifacimento. Ci è sembrato inutile e superfluo creare disagi ai genitori iniziando a metà ottobre il servizio di refezione per poi interromperlo dopo pochi giorni per iniziare i lavori”. Il sindaco Maria Rita Schembari e l’assessore Cubisino hanno comunicato a tutti i dirigenti scolastici di competenza comunale la situazione. “Tutti – prosegue Giusy Cubisino – hanno convenuto sull’opportunità di avviare il servizio a lavori ultimati, consentendo al contempo ai genitori dei bambini del tempo prolungato, di fornire qualunque tipo di pasto reputino necessario o opportuno, sia preconfezionato, sia preparato in casa. E su questa iniziativa, abbiamo trovato conforto nelle nuove normative che disciplinano la mensa scolastica”.

“Le cucine comunali sono state e sono tuttora un fiore all’occhiello – aggiunge il sindaco Schembari – come sostengono i consiglieri di opposizione, e il tutto grazie alle operatrici che hanno sempre lavorato come se si fosse trattato di cucinare per i propri figli o nipoti. Tuttavia credo che oltre le solite polemiche o le usuali critiche che le opposizioni spesso fanno più per farsi sentire che per apportare un valido contributo, noi abbiamo l’obbligo di garantire la salubrità dei luoghi e la sicurezza dei dipendenti che lì operano. Senza se e senza ma. Io, da genitore, pretenderei che i pasti fossero cotti in locali nuovi e moderni, con personale all’altezza e in sicurezza. Anche se significasse attendere che l’avvio della refezione scolastica comunale venga spostato di qualche mese. Abbiamo un dovere ancora maggiore verso la nostra città, che è quello di essere sempre operativi per risolvere i problemi ed avere dipendenti e dirigenti all’altezza di intercettare puntualmente finanziamenti, così come è stato in questi primi cinque anni. Procederemo dunque con i lavori che riguarderanno il rifacimento dell’intero sistema idraulico e elettrico sui quali già i nostri uffici tecnici hanno iniziato i sopralluoghi, e la sostituzione di tutto il corpo cucine e frigoriferi con elementi nuovi rispondenti alla modernità delle attrezzature. Questo investimento mi inorgoglisce molto poiché non sarà destinato solo ai giovani che usufruiranno del servizio mensa quest’anno, ma resterà per tutte le future generazioni almeno per i prossimi 50 anni”.

I consiglieri di opposizione: “Amministrazione paralizzata perché priva del bilancio”

Replicano i consiglieri di opposizione. Gaetano Gaglio, Erika Adamo, Salvo Liuzzo, Cristina betta, Gaetano Scogllo e Gigi Bellassai affermano: “Il sindaco Schembari e l’assessore Cubisino tentano di arrampicarsi sugli specchi per cercare di tranquillizzare i genitori rimasti privi del servizio di refezione scolastica. Questo è ancora più preoccupante dell’incapacità amministrativa che ha portato all’assenza di un servizio fondamentale e fino a ieri vantato come di assoluta eccellenza. Ci dicono che il servizio non parte il 15 ottobre perché sarebbe inutile farlo partire per poi sospenderlo.

Ma il finanziamento per le cucine è arrivato a fine agosto e a metà settembre sempre i nostri amministratori non avevano deciso, per loro stessa dichiarazione, come impegnare le risorse e, sempre per loro stessa dichiarazione, ci avevano detto che tali risorse non potevano essere spese fino all’approvazione del bilancio. Adesso, con il bilancio che ancora non esiste, si scopre che invece tra pochi giorni partirà il rifacimento ex novo delle cucine, senza che risulti approvato alcun progetto, senza che i fondi si possano spendere, senza che esista una soluzione alternativa”

I consiglieri di opposizione pongono una serie di interrogativi: “Ma quale amministrazione capace pensa a come organizzarsi all’ultimo momento con l’anno scolastico in corso? Perché non si è intervenuti in estate risparmiando questi disagi alle famiglie? Perché non si è previsto un servizio esterno sostitutivo nelle more dei lavori da realizzare? Perché questi lavori vengono annunciati solo a ottobre quando il finanziamento è stato incassato ad agosto? Riteniamo che si cerchi disperatamente di coprire la propria incapacità a programmare e organizzare per tempo. Riteniamo che i lavori non partiranno affatto pochi giorni dopo il 15 ottobre perché il finanziamento non è spendibile prima dell’approvazione del bilancio. Riteniamo che sindaco e assessore abbiano inspiegabilmente dimenticato di ammettere che sono paralizzati perché privi di bilancio. I nodi di una gestione finanziaria infelice stanno venendo al pettine. Riteniamo, purtroppo, che questo sia solo l’inizio di una serie di brutte soprese per Comiso e i suoi cittadini”.