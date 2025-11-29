Comiso, maxi sequestro di 12 tonnellate di ortaggi: tutto donato a Caritas e Banco Alimentare

Dodicimila chilogrammi di ortaggi sequestrati e subito destinati alle famiglie più bisognose. È il risultato della massiccia operazione condotta dagli agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana al mercato ortofrutticolo comunale di Comiso, dove il personale del Nucleo operativo regionale agroalimentare Sicilia (Noras) ha individuato ingenti quantità di prodotti privi di qualsiasi documento di tracciabilità.

L’intervento, scattato alle prime luci dell’alba, ha visto impegnate dieci unità del Corpo Forestale: cinque in forza al Noras e cinque provenienti dall’Ispettorato ripartimentale delle Foreste di Catania. Durante i controlli, gli agenti hanno accertato che la merce, fornita da produttori locali, era priva di documenti di trasporto, fatture e certificazioni necessarie a ricostruirne l’origine, come previsto dalla normativa sulla sicurezza alimentare.

Al termine delle verifiche sono stati elevati 15 verbali amministrativi, per un totale di 25.000 euro di sanzioni. La merce sequestrata – frutto di dieci distinti sequestri amministrativi – è stata affidata al Banco Alimentare, alla Caritas di Ragusa e alle Suore del Sacro Cuore di Comiso, che provvederanno a distribuirla agli enti caritatevoli e alle famiglie in difficoltà.

L’operazione ha messo in luce ancora una volta l’importanza della tracciabilità nel settore agroalimentare, fondamentale per garantire sicurezza, trasparenza e tutela dei consumatori. Allo stesso tempo, ha permesso di trasformare un illecito in un gesto di solidarietà, sostenendo le realtà del territorio che ogni giorno assistono centinaia di persone.

© Riproduzione riservata