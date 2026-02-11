Comiso celebra il Giorno del Ricordo: memoria delle foibe e impegno dei giovani

Si è svolta ieri presso il Teatro Naselli di Comiso la cerimonia in occasione del Giorno del Ricordo, dedicato alle vittime delle foibe e all’esodo giuliano-dalmata, organizzata dalla Prefettura di Ragusa, in collaborazione con i Comuni di Ragusa e Comiso e l’Ufficio Scolastico Provinciale.

L’evento ha preso avvio nel capoluogo con la deposizione di una corona di fiori davanti alla lapide dedicata “Ai martiri delle foibe ed agli esuli di Istria, Fiume e Dalmazia”, alla presenza delle autorità civili e militari. A seguire, il Prefetto Tania Giallongo ha promosso la cerimonia commemorativa presso il Teatro Naselli, sottolineando il ruolo centrale delle istituzioni scolastiche e dell’Amministrazione di Comiso nella costruzione di momenti di riflessione sulla memoria storica e la cultura della pace.

Giovani protagonisti della memoria

La cerimonia ha assunto un significato particolare grazie alla partecipazione attiva degli studenti degli istituti I.S.I.S. “G. Carducci”, I.C. “Verga”, I.C. “Pirandello” e I.C. “G. Bufalino” di Comiso, che hanno contribuito con letture, rappresentazioni e intermezzi musicali, suscitando forti emozioni tra i presenti.

Durante l’evento, è stato dedicato un sentito ricordo alle vittime delle foibe e ai loro familiari, evidenziando l’importanza di non dimenticare luoghi e vicende che furono teatro di inaudite violenze. Il Prefetto ha inoltre richiamato il ruolo fondamentale delle nuove generazioni nella custodia della memoria, affinché essa si traduca in consapevolezza, responsabilità e rispetto reciproco, a garanzia di un futuro in cui tragedie simili non possano più ripetersi.

