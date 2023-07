Comiso: 42enne arrestato per spaccio di cocaina

La polizia di stato ha arrestato in flagranza di reato un 42enne italiano per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. In totale, sono stati sequestrati 210 grammi di cocaina che avrebbe consentito all’uomo guadagni illeciti per circa 20 mila euro se immessa nel mercato.

L’ARRESTO

La polizia ha notato un’auto guidata da un noto pregiudicato del posto procedere a tutta velocità. Una volta fermatasi davanti a una casa del centro di Comiso, una persona è scesa per entrare. Immediatamente, la polizia è intervenuta: l’uomo ha tentato di disfarsi degli involucri di cellophane.

Per l’evidente nervosismo del 42enne, si è proceduto alla perquisizione dell’abitazione dove è stato rinvenuto un blocco di cocaina calcificata all’interno di un contenitore termosaldato di plastica (in gergo una “pietra”), un bilancino di precisione, sostanza “da taglio” e della marijuana già confezionata. La casa era diventata un “fortino”, piena di telecamere di video sorveglianza. L’uomo è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Ragusa. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha successivamente convalidato l’arresto adottando nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.